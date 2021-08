Ligue 1 : un Reims-Montpellier de folie

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Un après-midi prolifique sur les pelouses de Ligue 1 avec dix buts en quatre rencontres. Reims et Montpellier n'ont pas pu se départager et finissent sur un score spectaculaire de 3 buts partout. L'équipe héraultaise a d'abord ouvert la marque très tôt grâce à Cozza (5'). Mais les Rémois emmenés par un grand Cassama, auteur d'un doublé, prennent même l'avantage à la 26ème minute de jeu. Les visiteurs s'accrochent et passent devant au score par l'intermédiaire de Laborde (43'). Puis les locaux arrachent le match nul en fin de rencontre grâce à Kebbal (82').

Dans le match des promus, c'est Clermont qui l'emporte face à Troyes (2 - 0) grâce à un doublé de Bayo. Les Auvergnats remportent leur premier match à domicile de leur histoire en Ligue 1.

Dans le duel du bas de tableau entre Nantes et Metz, ce sont les "Canaris" qui ont pris le meilleur sur les Mosellans. Ces derniers se sont imposés 2 buts à 0.

Et enfin, dans le derby breton, Rennes et Brest se partagent les points (1 - 1). Guirassy avait ouvert le score en toute fin de match (84') avant que Le Douaron égalise à la dernière minute (90').