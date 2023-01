Ligue 1 : Troyes s'offre Strasbourg

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Victoire précieuse pour l'ESTAC dans la course au maintien. Lundi, Troyes s'est imposé à la Meinau face à Strasbourg lors de la 17e journée de Ligue 1 (2-3). Renaud Ripart a ouvert le score (16') alors que Rony Lopes a inscrit le but du break pour les Troyens (20'). Mais le Racing a réagi en fin de période grâce à Habib Diallo (41') avant que le jeune Ismaël Doukouré n'inscrive un magnifique but pour égaliser (54'). L'ESTAC a aussi eu droit à son bijou avec une sublime reprise de volée de Xavier Chavalerin pour offrir la victoire aux siens dans le dernier quart d'heure (78'). Ce succès permet à l'équipe de Patrick Kisnorbo de grimper à la 13e place et de prendre 5 points d'avance sur la zone rouge. Strasbourg enchaîne un septième match de suite sans gagner en championnat et reste 19e.