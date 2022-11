Ligue 1 : Troyes concède le nul face à Auxerre

par Matthieu Cointe (iDalgo)

L'ESTAC pourra nourrir des regrets. Vendredi soir, Troyes et Auxerre se sont quittés sur un nul dans le match d'ouverture de la 14e journée de Ligue 1 (1-1). Les hommes de Bruno Irles étaient pourtant bien partis dans cette rencontre. Rony Lopes a profité d'un superbe travail de Mama Baldé pour ouvrir le score à la 28e minute. Entré à l'heure de jeu, Gaëtan Perrin a égalisé en fin de partie, bien servi par Lassine Sinayoko (86e). Déjà rejoint par l'AC Ajaccio dans un scénario similaire quelques semaines plus tôt, Troyes concède un 5e match nul cette saison et n'a plus gagné depuis 6 rencontres en championnat (2 défaites, 4 nuls). L'ESTAC pointe à la 12e place du classement avec 4 points d'avance sur la zone rouge. L'AJA est 14e, à une petite longueur de son adversaire du soir.