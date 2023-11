Ligue 1 : Toujours pas de victoire pour l'OL !

Ligue 1 : Toujours pas de victoire pour l'OL !













par Sebastien Salpietro (iDalgo) Lors de cette rencontre de la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats entre l'Olympique Lyonnais et le FC Metz, il n'y a pas eu de vainqueur puisque les deux équipes se sont séparées sur un score de parité (1-1). La partie s'est emballée dans le dernier quart d'heure avec l'ouverture du score de Jallow (77e minute) qui a réveillé les rangs lyonnais qui ont égalisé par l'intermédiaire d'Alvero (84e minute). Les Lyonnais ont poussé jusqu'au bout pour s'offrir la victoire, avec notamment un arrêt à bout portant magnifique de Dietsch sur une frappe de Lacazette. Mais c'est sans succès pour l'OL qui n'est pas parvenu à décrocher sa première victoire en championnat cette saison. Lyon demeure donc lanterne rouge du championnat avec 4 points. Metz reste scotché à la 16e place avec 10 points engrangés.