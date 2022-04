Ligue 1 : Strasbourg rejoint le PSG à la dernière minute, 3-3

par Léo De Garrigues (iDalgo)

Strasbourg s'accroche à l'Europe ! En ouverture de la 35e journée de Ligue 1, le RCSA a arraché le match nul (3-3) dans les arrêts de jeu face au Paris Saint-Germain et prend un point précieux dans la course aux places qualificatives pour les prochaines coupes d'Europe. Tout avait bien commencé pour les Alsaciens, devant au score suite à l'ouverture du score de Kevin Gameiro dès la 3e minute. Mais Kylian Mbappé, servi par Neymar, a égalisé 20 minutes plus tard. Peu après l'heure de jeu, les Parisiens ont marqué deux buts coup sur coup, par Achraf Hakimi et Kylian Mbappé, et pensaient prendre un avantage décisif. Mais un but contre son camp de Marco Verratti a relancé les Strasbourgeois à la 75e minute. Puis à la 91e minute, Anthony Caci, à peine entré en jeu, a repris un centre de Dimitri Liénard pour égaliser. Au classement, Paris possède 14 points d'avance sur l'OM tandis que Strasbourg est 5e, à 2 points de Rennes et Monaco.