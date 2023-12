Ligue 1 : Strasbourg et Montpellier s'imposent à l'extérieur

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Strasbourg a réalisé une belle opération en s'imposant à Lorient pour le compte la 16e journée de Ligue 1. Dilane Bakwa a ouvert le score rapidement (14') pour mettre les Strasbourgeois dans les meilleures dispositions. Kevin Gameiro a ensuite fait le break, en entrée de seconde période (49') pour mettre à l'abri les siens. Pourtant, Bamba Dieng réduit la marque, moins de cinq minutes après pour relancer le suspense mais il n'en sera rien. Strasbourg s'éloigne de la zone rouge avec ce succès (20 pts), tout comme Montpellier qui a gagné lors de son déplacement à Metz (0-1). L'issue de cette rencontre s'est décidée en début de match avec un but de Maxime Esteve (9'). Douzièmes, les Héraultais (17 pts) sont à quatre points de la zone rouge. Enfin, Toulouse et le Stade Rennais se sont neutralisés (0-0) et restent très proche des relégables. Le TFC est quinzième avec une seule unité d'avance sur Lyon, seizième. Les Rennais, eux, sont treizièmes avec 16 points, soit trois longueurs d'écart avec les relégables.