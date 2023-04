Ligue 1 : Soirée parfaite pour le PSG contre Lens

par Edouard Guala (iDalgo) Soirée cauchemar pour le RCL. Malgré un bon début de match, Lens s'est incliné 3-1. Le club nordiste a souffert à dix contre onze après l'expulsion d'Abdul Samed dès la 19ème minute. Kylian Mbappé, Vitinha et Lionel Messi en ont prodité pour inscrire trois buts en l'espace de dix minutes avant la mi-temps. Les Sang et Or ont réduit la marque grâce à Frankowski sur pénalty, sans bouleverser l'issue de la rencontre. Paris repart avec les trois points et comptent désormais neuf points d'avance sur son adversaire du soir, deuxième du championnat. Le PSG fait un grand pas vers le titre et devra maintenir la cadence lors des prochaines rencontres pour s'offrir un nouveau titre sur la scène nationale.