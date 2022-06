Ligue 1 : Sidibé ne prolongera pas à Monaco

par Emile Brehant (iDalgo)

Le dernier rescapé de la formidable saison 2016-2017 de l'AS Monaco fait finalement ses valises. Après un peu plus de cinq ans de bons et loyaux services en Principauté, l'aventure se termine pour Djibril Sidibé, dont le contrat arrivant à terme le 30 juin prochain n'a pas été renouvelé, comme l'a annoncé le club aujourd'hui. Le latéral monégasque paye aujourd'hui la détérioration progressive de son état de forme depuis plusieurs saisons, et ce malgré une tentative d'un an outre-Manche avec son prêt infructueux à Everton. Le Français aura joué 174 matchs sous le maillot de l'ASM, avec lequel il aura notamment inscrit 6 buts.