Ligue 1 : Rennes surclasse Lyon !

par Mickael Pinta (iDalgo)

Le Stade rennais a réalisé le gros coup de la 28e journée de Ligue 1 en surclasse l'Olympique lyonnais au Groupama Stadium (2-4). Les joueurs de Bruno Genesio ont immédiatement asphyxié leur adversaire en marquant deux buts en deux minutes. D'abord par Benjamin Bourigeaud, puis sur une frappe en force détournée de Baptiste Santamaría. Peu efficace et en manque de créativité en attaque, les Lyonnais vont encaisser un troisième but juste avant la pause sur une mauvaise relance d'Anthony Lopes qui a profité à Lovro Majer. Quelques minutes auparavant, le portier lyonnais avait fait envoyer le cuir dans ses propres filets sur un ballon anodin. En début de seconde période, Martin Terrier, d'une sublime frappe, donnait un avantage de quatre buts à son équipe. Lyon a réduit le score sur un contre son camp d'Hamari Traoré après un corner de Romain Faivre dévié par Karl Toko-Ekambi et sur un penalty de Moussa Dembélé. Le Stade rennais grimpe à la 3e place grâce à cette victoire.