Ligue 1 : Rennes s’offre le Paris Saint-Germain !

par Edouard Guala (iDalgo)

Paris a tenté mais Paris s'est heurté à un mur breton. Malgré une possession largement à l'avantage du club francilien (près de 65%), les coéquipiers de Messi se sont inclinés 1 but à 0 contre Rennes au Roazhon Park. Avec Kylian Mbappé sur le banc, le PSG a eu du mal à trouver la profondeur. L'ouverture du score du capitaine rennais Hamari Traoré juste après l'heure de jeu est venue récompenser le plan de jeu de Bruno Génésio. À la réception d'un centre à ras de terre d'Adrien Truffert, le latéral droit a délivré une frappe du pied gauche imparable dans le petit filet gauche de Gianluigi Donnarumma. Ce résultat ne fait pas les affaires des Parisiens, Lens revient à trois points des hommes de Christophe Galtier. Grâce à cette performance, Rennes est cinquième et reste dans la course pour l'Europe.