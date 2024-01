Ligue 1 : Rennes s’impose à Lyon, qui reste dans la zone rouge

Ligue 1 : Rennes s’impose à Lyon, qui reste dans la zone rouge













par Emilien Schoenher (iDalgo) Match à rebondissements entre l'Olympique lyonnais et le Stade Rennais en ouverture de la 19e journée de Ligue 1. Rennes s'impose 3-2, mais s'est fait peur dans ce match. Tout avait bien commencé pour les Bretons avec une première mi-temps de haute volée qui a permis aux hommes de Julien Stéphan de mener 3-0 à la pause. Face à son ancien club, Martin Terrier ne s'est pas fait prier pour inscrire un doublé (22', 41'). Désiré Doué (36') est l'autre buteur rennais de la rencontre. Les Lyonnais vont revenir en seconde période avec un but du Brésilien Henrique (57') puis une réalisation d'Alexandre Lacazette (78'). Insuffisant pour renverser le match. L'OL reste barragiste et recevra l'Olympique de Marseille le 4 février prochain. De son côté, Rennes est 9e à quatre points des places européennes. Les Bretons accueilleront Montpellier lors de la prochaine journée de championnat.