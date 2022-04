Ligue 1 : Rennes se relance en écrasant Lorient

par Adrien Corbel (iDalgo)

Après deux défaites contre Monaco (3-2) et à Strasbourg en milieu de semaine (2-1), Rennes a retrouvé le chemin de la victoire ce dimanche midi pour le compte de la 34ème journée de Ligue 1. Au Roazhon Park, les joueurs de Bruno Genesio n'ont laissé aucune chance à Lorient (5-0). Benjamin Bourigeaud (17') et Martin Terrier (19') ont bien lancé l'après-midi rennaise en première période avant qu'Hamari Traoré n'inscrive un troisième but au retour des vestiaires (47'). Les Rouge et Noir ont ensuite été réduits à 10 après l'exclusion de Nayef Aguerd (58') mais ont continué à se projeter vers l'avant. Flavien Tait (79') et Gaëtan Laborde (90+3') ont encore aggravé le score en fin de match pour permettre à Rennes de retrouver sa 3ème place au classement, à égalité de points avec Monaco.