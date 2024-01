Ligue 1 : Rennes s'offre Nice !

par Gary Cohen (iDalgo) Le Stade Rennais s'est imposé, au Roahzon Park, contre l'OGC Nice, pour le compte de la 18e journée de Ligue 1. Benjamin Bourigeaud a ouvert la marque sur penalty (34e), après un ballon touché par la main de Pablo Rosario sur une tête de Martin Terrier. Le deuxième but est intervenu après la pause, signé Arnaud Kalimuendo (54e). Malgré l'entrée en jeu de la nouvelle recrue, Mohamed Ali-Cho, les Aiglons, notamment privés de Jean-Clair Todibo, suspendu, et de Khephren Thuram, blessé, enregistrent leur troisième défaite de suite à l'extérieur en Ligue 1. Les Niçois manquent l'opportunité de revenir à deux points du PSG, leader. Les Bretons, quant à eux, enchaînent une troisième victoire en trois matchs et intègrent provisoirement le top 10 du classement.