Ligue 1 : Rennes remporte le choc face à Lyon, Nantes enfonce Brest

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Pour cette 11e journée de Ligue 1, le Stade Rennais et l'Olympique Lyonnais s'affrontaient pour la première de Laurent Blanc sur le banc rhodanien. Lacazette débloque la situation d'un coup de casque, servi par Tagliafico. Sur un long centre de Bourigeaud, le numéro 7 rennais Martin Terrier remet les deux équipes à égalité d'une tête effleurée. Au retour des vestiaires, un autre ancien de l'OL trompait Anthony Lopes, en la personne de Gouiri, qui reprenait bien le centre d'Assignon. Les Lyonnais ont eu plus de réussite avant le dernier quart d'heure avec le même scénario que le premier but : le centre, rasant cette fois-ci, de Tagliafico pour Lacazette, bien aidé par Mandanda, pour remettre les compteurs à zéro. Mais encore une fois, l'arrière-garde des Gones s'inclinait face à Terrier, qui plaçait une belle tête pour tromper Lopes (3-2). Dans les autres matchs de l'après-midi, Nantes a giflé la lanterne rouge Brest (4-1) dans ce duel entre relégables pour quitter la zone rouge. Nice n'a pris qu'un point sur la pelouse d'Auxerre (1-1) et conserve sa 13e au classement. Enfin, Troyes et Ajaccio se sont quittés dos à dos (1-1) et restent dans la deuxième partie de tableau.