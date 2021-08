Ligue 1 : Rennes et Lens se quittent sur un match nul

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Nouveau match nul dans cette première journée de Ligue 1 ! Le Stade Rennais et le Racing Club de Lens se sont quittés sur un score de parité (1-1) dimanche au Roazhon Park. Ce sont d'ailleurs les Bretons qui ont pris le meilleur départ dans cette rencontre grâce à Kamaldeen Sulemana (14e). La jeune recrue de Rennes (19 ans) trouve l'ouverture sur une très belle frappe enroulée et trompe Jean-Louis Leca. Cinq minutes plus tard, les Lensois réagissent et égalisent par l'intermédiaire de Seko Fofana (19e), parfaitement servi par Simon Banza. Lens pensait pouvoir s'imposer après un but finalement refusé de Danso dans le temps additionnel. Le week-end prochain, le Stade Rennais se déplacera à Brest pour un premier derby dans cette saison 21-22. De son côté, Lens recevra Saint-Étienne au stade Bollaert.