Ligue 1 : Rennes écrase Saint-Etienne

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Saint-Etienne coule à Geoffroy-Guichard cet après-midi ! Les Verts s'inclinent 5-0 contre le Stade Rennais et s'enfoncent un peu plus à la dernière place du classement. Les Bretons ont su faire la différence grâce à l'ancien lyonnais Martin Terrier auteur d'un triplé (22', 28' et 48') et notamment d'une superbe frappe en pleine lucarne lors de sa dernière réalisation. Les hommes de Claude Puel encaissent donc une troisième défaite consécutive après celle obtenue contre le PSG et Brest. Au classement, les hommes de Bruno Genesio montent provisoirement sur la deuxième marche du podium tandis que les Verts pointent à la dernière place du classement.