Ligue 1 : Rennes écrase Reims

par Matthieu Cointe (iDalgo) Rennes se reprend. Samedi après-midi, les Rouge et Noir ont maîtrisé le Stade de Reims pour le compte de la 31e journée de Ligue 1 (3-0). Au Roazhon Park, les hommes de Bruno Génésio ont fait la différence dès le début du match par l'intermédiaire de Jérémy Doku, auteur d'un doublé (9', 19'). En seconde période, Arthur Theate a mis fin aux espoirs adverses à la suite d'un corner (68'). Après deux défaites consécutives concédées en championnat, le Stade Rennais se relance et remonte dans le top 5 avec un point d'avance sur le LOSC, qui jouera face à Montpellier dimanche. De son côté, Reims tombe une seconde fois en quatre matchs et reste 8e.