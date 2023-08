LIgue 1 : Rennes écrase Metz et prend la tête du championnat

par Dorian Madala (iDalgo) Rennes a signé en cette fin d'après-midi le premier carton de cette saison de Ligue 1, avec sa large victoire 5 buts à 1 face à Metz au Roazhon Park. Metz a pourtant résisté en première période répondant immédiatement à l'ouverture du score de Kalimuendo (20e) grâce à Maziz (21e). Les Rennais ont accéléré en seconde période et le but de Gouiri à la 52e minute. Rennes terminait le travail grâce à un but de Doku (67e) et un doublé de Salah (87e, 94e). Grâce à ce large succès, les hommes de Genesio sont donc en tête de la Ligue 1 à la différence de buts, en attendant le match entre Strasbourg et Lyon.