Ligue 1 : Rennes écrase Bordeaux

par Adrien Corbel (iDalgo)

Le Stade Rennais s'est baladé ce dimanche après-midi contre Bordeaux dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1. Dans un match à sens unique, les Bretons ont largement dominé les Girondins au Roazhon Park (6-0). Grâce à une première mi-temps maîtrisée, Martin Terrier a d'abord ouvert le score (32') avant que Benjamin Bourigeaud ne double la mise sur un magnifique coup franc (43'). Au retour des vestiaires, les espoirs bordelais se sont définitivement envolés avec l'exclusion d'Issouf Sissokho (50') pour un second carton jaune. Les Rennais ont ensuite déroulé : Gaëtan Laborde s'est relancé avec un but (61'), Adrien Truffert a lui conclu un magnifique mouvement collectif (69'), avant que Serhou Guirassy n'inscrive un doublé en fin de match (89' et 90+2'). Avec cette victoire, les joueurs de Bruno Genesio retrouvent leur 4ème place au classement. Bordeaux, toujours 17ème après cette rencontre, s'enfonce un peu plus dans la crise.