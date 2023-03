Ligue 1 : Reims s'impose à Monaco et poursuit sa folle série

par Antonin Gizolme (iDalgo) Où va donc s'arrêter le Stade de Reims ? Transfigurés depuis l'arrivée de Will Still, les Rémois sont allés s'imposer au stade Louis II grâce à un but de l'inévitable Folarin Balogun (1-0). Le SDR porte donc sa série d'invincibilité à dix-neuf matchs en Ligue 1 dont dix-sept sous Still - neuf victoires et huit nuls - en ayant pris des points face à Paris, Nice, Lille, Rennes ou Monaco. Pourtant, sur le Rocher, l'ASM était la formation la plus dangereuse mais a manqué de justesse pour marquer. La faute aussi aux montants, à Yehvann Diouf et aux défenseurs stadistes toujours sur la trajectoire des frappes monégasques. Monaco a finalement été puni sur une transition rapide conclue par Folarin Balogun, devant un Alexander Nübel pas irréprochable (51e). L'Anglais prêté par Arsenal inscrit son 16e but de la saison et permet à Reims de remonter au 8e rang, à quatre longueurs de l'Europe. Après ce troisième match de suite sans victoire, Monaco reste quatrième mais voit Lens prendre trois points d'avance.