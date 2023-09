Ligue 1 : Reims dans le top 5 après sa victoire à Lille !

Ligue 1 : Reims dans le top 5 après sa victoire à Lille !













par Matthieu Cointe (iDalgo) Reims intègre le top 5. Les Rémois sont venus à bout du LOSC en clôture de la sixième journée de Ligue 1 mardi soir à Pierre-Mauroy. Létale en contre-attaque, la formation de Will Still a marqué deux buts coup sur coup dans le premier quart d'heure grâce à Mohammed Daramy (12e) puis Keito Nakamura (16e). Le réveil lillois a été trop tardif malgré la réduction de l'écart de Benjamin André en fin de rencontre (80e). Cette troisième victoire en championnat permet au Stade de Reims de grimper à la cinquième place du classement, à une petite longueur du podium. Invaincus depuis plus d'un an à domicile avant cette défaite, les Dogues pointent à la 11e place.