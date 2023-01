Ligue 1 : Reims arrache le nul à Paris à la dernière minute

par Matthieu Cointe (iDalgo)

Quel scénario ! Menés jusque dans les derniers instants de la rencontre, le Stade de Reims est venu accrocher un point sur la pelouse du Paris Saint-Germain grâce à un but de Folarin Balogun à la dernière minute (90+6). Dans ce dernier match de la 20e journée de Ligue 1, les deux équipes se sont quittées sur un score de parité (1-1). Un résultat mérité pour l'équipe de Will Still, qui a obtenu de nombreuses occasions dans le premier acte. En début de seconde période (51'), Neymar avait ouvert le score pour inscrire son 12e but de la saison en championnat (51'). Entré en jeu au retour des vestiaires, Marco Verratti a quant à lui été exclu à l'heure de jeu. Au classement, Paris conserve trois points d'avance sur le RC Lens. Reims pointe à la 11e place.