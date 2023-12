Ligue 1 : Puissance 4 pour Marseille !

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Auteur d'une première période remarquable, l'Olympique de Marseille a réussi à s'imposer face au FC Lorient, pour la clôture de la 15e journée de Ligue 1 Uber Eats. Les Olympiens ont inscrit leurs quatre buts en première période grâce à Aubameyang, auteur d'un doublé (8' et 41'), à Mbemba qui a ouvert le score et à Balerdi sur corner (32'). Après être revenus dans la partie une première fois avec le but de Faivre, à la 40e minute, les Lorientais n'ont rien lâché et ont réduit la marque avec un but de Mendy. Ensuite, l'exclusion de Clauss (80') était symbole de remontada pour les Merlus mais sans succès face à une défense marseillaise qui a tenu bon. Avec ce succès, l'OM (23 pts) enchaîne un quatrième succès de rang et passe devant Reims et Lens pour prendre la sixième place du championnat. Lorient (12 pts), seizième, est toujours embourbé dans la zone de relégation et n'a plus gagné depuis six matchs de Ligue 1 Uber Eats.