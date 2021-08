Ligue 1 : Première victoire pour Lille face à Montpellier

par Arthur Cremers (iDalgo)

En avant-dernier match de la 4ème journée de Ligue 1, Lille recevait Montpellier à 17h. Dans une première période rythmée, Lille a cru faire la différence grâce à une volée précise décochée par Yusuf Yazici à la 45+1'. Mais Gaëtan Laborde a immédiatement répondu (45+3') pour permettre aux Héraultais de rentrer aux vestiaires avec un score de parité (1-1). Après dix minutes passées dans le second acte, Jonathan David a fait preuve d'une grande abnégation dans la surface montpelliéraine pour se débarrasser de son vis-à-vis avant d'ajuster une frappe précise devant Dimitry Bertaud (56'). Après cette réalisation du Canadien, le score de 2-1 n'a plus bougé et le LOSC obtient son premier succès de la saison qui lui permet de grimper au dixième rang (5 points). Montpellier est juste derrière avec quatre unités.