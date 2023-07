Ligue 1: Patrick Vieira débarque à Strasbourg !

Ligue 1: Patrick Vieira débarque à Strasbourg !













par Matthieu Cointe (iDalgo) C'est officiel ! Dimanche soir, le RCSA a annoncé l'arrivée de Patrick Vieira au poste d'entraîneur. Le champion du monde 1998 prend le relai de Frédéric Antonetti, remercié après avoir réussi à maintenir le club dans l'élite en arrivant en cours de saison. Coach de l'OGC Nice de 2018 à 2020, le Français de 47 ans va retrouver les bancs de la Ligue 1 après un passage à Crystal Palace pendant deux ans. Cette décision fait suite au rachat du club par Todd Boehly, propriétaire de Chelsea. Strasbourg avait terminé à la 15e place de l'exercice 2022-2023 du championnat de France, tandis que le Crystal Palace de Patrick Vieira était 11e de Premier League.