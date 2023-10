Ligue 1 : Paris perd 2 points à Clermont

par Paul Vieu (iDalgo) Les Clermontois et les Parisiens se sont quittés sur un match nul (0-0) après un match pourtant fourni en occasions. Sur le terrain côté parisien, ni Manuel Ugarte ni Warren Zaïre-Emery ne sont titularisés, et cela conduit les Parisiens à laisser de grands espaces au milieu de terrain. Les Clermontois en profitent, notamment en transitions rapides, et se procurent plusieurs occasions, sans ouvrir le score pour autant. Le PSG ne convertit pas ses occasions non plus. Ousmane Dembélé a notamment deux grosses opportunités en première période, mais bute à chaque fois sur un excellent Mory Diaw dans les buts. Le match continue à être très ouvert et dès le retour des vestiaires, Gianluigi Donnaruma doit réaliser une magnifique double-parade pour empêche les Clermontois de prendre le score. Le ballon va d'un bout du terrain à l'autre. À la 52e, Cheick Oumar Konate voit sa tentative être repoussée par Donnaruma, et dix secondes plus tard, Mbappe trouve le poteau après une contre-attaque éclair menée par Dembélé. À la 81e minute, Mory Diaw réalise une parade exceptionnelle face à Gonzalo Ramos qui n'avait plus qu'à tromper le gardien pour marquer. Le gardien clermontois s'interpose encore sur une tête à bout portant de Danilo Pereira dans le temps additionnel. Grâce à ce point, les Clermontois laissent provisoirement la place de lanterne rouge à Lyon. Paris aurait pu prendre la tête du championnat en attendant le match de Brest, mais rate cette occasion.