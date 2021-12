Ligue 1 : Paris et Marseille s'en sortent bien

par Robin Joanchicoy (iDalgo)

Mauro Icardi a enfilé sa cape de super-héros ce soir pour permettre à un PSG en infériorité numérique d'éviter sa deuxième défaite de la saison en Ligue à Lorient (1-1). Scénario similaire au Vélodrome où Dimitri Payet a joué le rôle du Père Noël pour permettre à un OM réduit à dix d'arracher le match nul dans les tous derniers instants face à Reims (1-1). Le club phocéen perd sa place de dauphin au détriment de Nice, vainqueur ce soir contre Lens (2-1). Lyon n'y arrive toujours pas en Ligue 1 et a concédé un 3e match nul consécutif face à Metz (1-1). Mené par deux fois, le LOSC a décroché une belle victoire en terres girondines (3-2). Monaco a su se défaire de Rennes et revient à 2 points de son adversaire du jour. Montpellier et Nantes se sont imposés devant Angers (4-1) et Saint-Etienne (1-0), tandis que Troyes et Brest se sont laissés sur un score de parité (1-1).