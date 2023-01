Ligue 1 : Paris et Marseille assurent, Nice retrouve des sensations

par Edouard Guala (iDalgo)

Messi de retour, Messi déjà décisif. Le meneur de jeu argentin n'a pas attendu longtemps pour se faire remarquer au Parc des Princes. Buteur à la 70e minute de jeu, la Pulga a signé le but du break après l'ouverture du score d'Ekitike en première mi-temps. Paris s'impose sans forcer 2 buts à 0 contre Angers. Marseille s'est également imposé sur le même score à l'extérieur à Troyes avec des réalisations de Mbemba et de Veretout. Les Olympiens profitent du faux pas des Lensois pour revenir à deux points des hommes de Franck Haise (2-2 à Strasbourg). La performance de la soirée est l'oeuvre de l'OGC Nice avec un score clair et net de 6 buts à 1 contre Montpellier. Pour la première de Didier Digard sur le banc, les Aiglons ont régalé. Monaco et Lyon concèdent le nul à Lorient (2-2) et à Nantes (0-0).