Ligue 1 : Paris est Champion de France et égale l'ASSE

par Emile Brehant (iDalgo)

Dans un Parc des Princes mi-hostile / mi-festif, le Paris Saint-Germain a remporté ce samedi soir son 10ème titre de Champion de France grâce à un match nul 1-1 obtenu face au Racing Club de Lens.

Largement bousculés par de courageux lensois, les Parisiens ont été aidé par l'expulsion de Danso (57') après un deuxième carton jaune reçu. Réduit à 10, Lens a craqué sur un coup de génie de Lionel Messi, dont la frappe victorieuse s'est logée dans la lucarne de Leca. Dos au mur, les Sang et Or ont quand même réussi à égaliser grâce au but de Jean (88'), qui permet au RCL d'arracher le point du nul face au néo-champion. Un néo-champion qui rejoint Saint-Etienne à la table des clubs aux 10 championnats de France.