Ligue 1 : Paris écrase Clermont 6-1, Mbappé et Neymar voient triple !

par Adrien Corbel (iDalgo)

Après avoir étrillé Lorient le week-end dernier au Parc des Princes (5-1), le PSG n'a laissé aucune chance à Clermont ce samedi soir en s'imposant 6-1 en terres auvergnates pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1. Alors que les Parisiens ne menaient que d'un but à la pause, après les deux premières réalisations de Neymar (6') et de Kylian Mbappé (19') et la réduction du score de Dossou (42'), un penalty de Neymar (71') a permis au club de la capitale de lâcher les chevaux en seconde période. Kylian Mbappé s'est d'abord offert un triplé (74' et 80') avant que Neymar n'aggrave une dernière fois le score (83'). Les deux joueurs finissent donc cette rencontre avec trois buts et Lionel Messi a lui délivré trois passes décisives.