Ligue 1 : OM-OL annulé, l'entraîneur lyonnais blessé

PARIS (Reuters) - Le match de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille (OM) et l'Olympique Lyonnais (OL) a été annulé dimanche après que le bus de l'équipe lyonnaise a été la cible de jets de pierres alors qu'il se rendait au Stade Vélodrome de Marseille. Des vitres à l'avant du bus ont explosé et le coach lyonnais Fabio Grosso a été blessé au visage par des débris de verre. Son adjoint Raffaele Longo également touché au visage. La Ligue de football professionnel (LFP) a annoncé l'annulation de la rencontre quelques minutes avant l'heure prévue du coup d'envoi à 20h45. "Lors de la réunion de la cellule de crise intervenue à la suite des incidents survenus à l'extérieur du stade Vélodrome sur le trajet de son bus, l'Olympique Lyonnais a fait connaître son opposition à prendre part à la rencontre compte tenu des circonstances", a indiqué la LFP dans un communiqué. Cet incident a suscité une vive réaction de la part de la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra qui a condamné des "actes inadmissibles". "Les images des bus caillassés de l'OL et de ses supporters, et celles du visage ensanglanté de Fabio Grosso sont révoltantes. Ces actes inadmissibles nient les valeurs mêmes du football et du sport, et leurs auteurs doivent tous être retrouvés et sévèrement sanctionnés", a commenté la ministre des Sports sur X. Sept premiers suspects ont d'ores et déjà été interpellés, a-t-elle ajouté. L'OM a déploré dans un communiqué "les incidents inadmissibles qui se sont déroulés ce soir" et souhaité un prompt rétablissement à Fabio Grosso. Le club a ajouté qu'il se tenait à la disposition de la LFP afin que se déroule "dans les meilleurs délais et conditions possibles au Stade Orange Vélodrome" la rencontre qui était prévue dimanche. (Rédigé par Kate Entringer)