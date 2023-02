Ligue 1 : Nice surclasse Monaco dans le derby

par Lucas Fontaine (iDalgo) Les Niçois ont surclassé les Monégasques dans ce derby de la Côte d'Azur comptant pour la 25e journée de Ligue 1 Uber Eats (3-0). Les Aiglons ont démarré tambour battant la partie et ont rapidement ouvert le score par l'intermédiaire de Moffi. Le Nigérian a profité d'une erreur d'appréciation de Disasi pour ensuite enchaîner avec le contrôle du pied droit et le tir du gauche pour inscrire son premier but sous ses couleurs niçoises. L'ancien Lorientais va ensuite s'offrir un doublé en prenant de vitesse Matsima et en ajustant Nübel. Moffi va ensuite se muer en passeur pour Thuram qui alourdit le score d'une frappe puissante du droit juste avant la pause. Au retour des vestiaires, Philippe Clement effectue quatre remplacements mais cela ne va pas changer l'issue du match. Les visiteurs, solides en défense, repoussent les attaques monégasques et sont tout proches de marquer une quatrième fois mais le portier de l'ASM effectue une belle parade face à Barkley dans le temps additionnel. Avec ce succès, les hommes de Didier Digard occupent la 7e place de Ligue 1 avec 41 points au compteur. De son côté, Monaco reste sur le podium du championnat avec la 3e place et 50 unités.