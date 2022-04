Ligue 1 : Nice sombre à Lens

par Lucas Fontaine (iDalgo)

Lens, sur sa pelouse, a encore prouvé qu'il était une des équipes les plus enivrantes de Ligue 1, face à des Niçois qui tombent de haut (3-0). Réduits à dix dès la 17e minute de jeu après l'exclusion de Massadio Haïdara, les Sang et Or ont d'abord fait le dos rond avant de faire disjoncter les Aiglons, qui ont fini le match à neuf. Entré à la pause, Arnaud Kalimuendo s'est offert un doublé. L'attaquant prêté par le Paris Saint-Germain est le premier joueur de Lens à inscrire 2 buts après être entré en cours de jeu en Ligue 1 depuis Yoann Touzghar contre Saint-Étienne en février 2015. Cette victoire des Lensois est importante dans la course à l'Europe et permet aux joueurs de Franck Haise de revenir à 4 longueurs de leur adversaire du jour. De son côté, le Gym a vu ses ambitions de podium s'éloigner.