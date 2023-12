Ligue 1 : Nice se relance face à Lens !

par Dorian Madala (iDalgo) Après avoir connu une période de moins bien, Nice s'est imposé (2-0), ce soir, face à Nantes, dans le cadre de la 17e journée de Ligue 1. Après une première mi-temps compliquée, les locaux ont trouvé la faille dans le second acte grâce à un penalty transformé par Terem Moffi (76'). Le buteur niçois s'est offert un doublé dans la foulée (78'), frappant ainsi un gros coup sur le moral des Lensois. Grâce à ce succès, Nice retrouve la 2e place du championnat. De son côté, Lens occupe la 7e position. Sur les autres pelouses françaises, Monaco s'est défait de Toulouse (1-2) et conserve sa 3e place.