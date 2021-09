Ligue 1 : Nice poursuit sur sa lancée à Nantes

Crédit photo © Reuters

par Martin Schmuda (iDalgo)

Dans le cadre de la cinquième journée de Ligue 1 Uber Eats, l'OGC Nice est allé s'imposer face à Nantes (2-0) au Stade de la Beaujoire. Après une première période plutôt fermée, les Canaris se créaient les meilleures occasions, sans jamais réussir à concrétiser leurs temps forts. Dans le dernier quart-d'heure, les hommes de Christophe Galtier ont accéléré et ont ouvert le score par l'intermédiaire de Dolberg sur un centre de Bard (75'). Pour sa première apparition avec les Aiglons, Delort a délivré une passe décisive pour Gouiri qui a doublé la mise (80'). Les Niçois remportent une troisième victoire consécutive et n'ont toujours pas concédé le moindre but cette saison. De l'autre côté, c'est un troisième revers de suite pour les Nantais qui sont rentrés aux vestiaires sous les sifflets de leurs supporters.