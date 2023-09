Ligue 1 : Nice inflige au PSG sa première défaite de la saison !

par Mickael Pinta (iDalgo) Le Paris Saint-Germain s'est incliné face à Nice lors de la 5e journée de Ligue 1 à l'issue d'une rencontre marquée par les adieux de Marco Verratti au Parc des Princes avant le coup d'envoi (2-3). Les champions de France vont d'abord être cueilli à froid par Terem Moffi, sur une frappe du gauche déviée par Lucas Hernandez. Les Parisiens vont revenir grâce à Kylian Mbappe, sur un centre à ras de terre d'Achraf Hakimi. Gaetan Laborde va redonner l'avantage aux Aiglons après une nouvelle incursion de Terem Moffi. L'attaquant nigérian inscrira un doublé sur une frappe à l'entrée de la surface et permet aux Niçois d'infliger au PSG sa première défaite de la saison, malgré le septième but de la saison de Kylian Mbappe en fin de match pour réduire l'écart.