Ligue 1 : Nice fait tomber l'OM

Ligue 1 : Nice fait tomber l'OM













par Matthieu Cointe (iDalgo) Fin de série pour Marseille. Invaincue depuis neuf rencontres en Ligue 1, l'équipe d'Igor Tudor est tombée à domicile face à l'OGC Nice dans le choc de la 22e journée du championnat de France dimanche soir (3-1). Auteurs d'une bonne première période, les Aiglons ont pris l'avantage grâce à des réalisations de Sofiane Diop et Gaëtan Laborde. Ruslan Malinovskyi a réduit l'écart à l'heure de jeu mais Bilal Brahimi a scellé le sort de la rencontre en fin de partie. L'OM ne profite pas du match nul du RC Lens face à Brest pour prendre de l'avance dans la course à la Ligue des Champions et reste à 8 longueurs du Paris Saint-Germain. De son côté, Nice remporte un troisième match de suite et pointe à la 8e place.