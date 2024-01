Ligue 1 : Nice fait le nécessaire contre Metz

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Comme de nombreuses fois cette saison, l'OGC Nice s'est contenté du strict minimum pour s'imposer face au FC Metz pour le compte de la 18e journée de Ligue 1 Uber Eats (1-0). Après vingt premières minutes peu convaincantes, les Aiglons ont accéléré et concrétisé leur domination de plus d'une heure avec un penalty provoqué et transformé par Evann Guessand (76'). Trois points précieux pour les Niçois (38 points) qui reviennent à cinq longueurs du leader parisien et prennent quatre unités d'avance sur la troisième place détenue par Brest. Une défaite difficile pour les Messins qui onto livré une belle performance sans faire flancher la muraille azuréenne. Ils restent quinzièmes et ont le même nombre de points que Lyon, premier relégable (16).