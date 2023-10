Ligue 1 : Nice domine Marseille

par Mickael Pinta (iDalgo) Nice s'est imposé sur la plus petite des marges face à l'Olympique de Marseille lors de la 9e journée de Ligue 1 à l'issue d'une rencontre assez terne à l'Allianz Riviera et qui aura vu Pau Lopez, le portier olympien, sortir sur blessure (1-0). Les Aiglons l'ont emporté grâce à une tête d'Evan Guessand sur un coup franc en coin de Jérémie Boga. Au classement, les Niçois sont toujours leaders et possèdent un point d'avance sur le Paris Saint-Germain et deux sur l'AS Monaco. Pierre-Emerick Aubameyang, qui a trouvé le poteau, et ses coéquipiers sont 7es et se retrouvent à 5 points des trois premières places.