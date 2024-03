Ligue 1 : Nice craque à Toulouse et perd sa place sur le podium

par Sebastien Salpietro (iDalgo) Toulouse s'est imposé face à Nice lors de la 24 journée de Ligue 1 ce dimanche après-midi (2 - 1). Mené 1 - 0 après l'ouverture du score de Terem Moffi en début de rencontre, les Toulousains ont retourné la situation en l'espace de cinq minutes. Après l'heure de jeu This Dalinga a égalisé (65') avant que Yann Gboho ne redonne l'avantage aux Téfécé (69'). Dixième avec 29 points, Toulouse prend dix points d'avance sur la zone rouge et n'est qu'à sept unités des places européennes. Très mauvaise opération pour les Aiglons qui restent cinquièmes à deux points du podium avec ce troisième match de rang sans succès (40 pts).