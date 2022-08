Ligue 1 : Nantes signe sa première victoire !

par Lilian Moy (iDalgo)

Le FC Nantes a battu Toulouse 3-1 et a ainsi signé sa première victoire de la saison. C'est pourtant les Toulousains qui avaient pris le meilleur départ avec le but de Zakaria Aboukhlal (15') sur une superbe passe de Branco van den Boomen. Les locaux vont faire la différence au retour des vestiaires avec trois buts en l'espace de dix minutes. Evan Guessand a égalisé de la tête sur un centre de Moses Simon (50'), Mostafa Mohamed de la tête sur un centre de Guessand (55') et Moses Simon a fait le break (61') sur une passe de Mohamed. Les joueurs de Philippe Montanier ont paru impuissants en seconde période et ont concédé leur première défaite de la saison. Au classement, Toulouse est neuvième, Nantes dixième.