Ligue 1 : Nantes dispose de Strasbourg

par Matthieu Cointe (iDalgo) Le FC Nantes se reprend bien ! Une semaine après sa défaite face au Stade Rennais lors du derby de l'Ouest, la formation de Pierre Aristouy a vaincu Strasbourg en ouverture de la huitième journée de Ligue 1 à la Meinau (2-0). Après une première période disputée, les Canaris ont fait la différence grâce à Marcus Coco, superbement servi par Moses Simon (50e), avant que Samuel Moutoussamy ne vienne doubler la mise (57e). Moïse Sahi a réduit l'écart en toute fin de rencontre (90+3e). Ce troisième succès en quatre rencontres permet aux Nantais de passer devant leur adversaire du jour au classement dans la première partie de tableau. La Racing pointe à la 9e place.