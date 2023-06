Ligue 1 : Nantes arrache son maintien à la dernière journée !

Ligue 1 : Nantes arrache son maintien à la dernière journée !













par Edouard Guala (iDalgo) Une victoire célébrée comme un titre. Nantes, club emblématique du championnat français, a obtenu son maintien au terme de la dernière journée de Ligue 1. Les Canaris se sont imposés 1 but à 0 grâce à un but de Ganago à la seizième minute. La lanterne rouge angevine n'a pas déjoué et s'est inclinée sur la plus petite des marges. Grâce à la défaite d'Auxerre, Nantes finit seizième du championnat avec un petit point d'avance sur l'AJA. Au coup de sifflet final, les supporters nantais ont envahi la pelouse pour célébrer le maintien de leur équipe. Après une campagne européenne et une finale de Coupe de France, Nantes boucle de la meilleure des manières sa saison.