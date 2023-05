Ligue 1 : Montpellier ridiculise Monaco

par Antonin Gizolme (iDalgo) Une leçon de football ! Sur la pelouse du Stade Louis II, Montpellier a corrigé un Monaco apathique sur un score sans appel : 4 à 0. Emmenés par un Wahbi Khazri aux allures de Zinedine Zidane face au Brésil en 2006, les Montpelliérains ont d'abord débloqué la situation grâce à un but d'Arnaud Nordin sur un rush en solitaire (1-0, 28'). Après la pause, Maouassa a doublé la mise, servi par une talonnade délicieuse de Wahi (2-0, 65') avant que Nordin ne s'offre un doublé sur une récupération haute (3-0, 72'). Le double buteur s'est ensuite mué en passeur pour Mavididi (4-0, 80') pour sceller un succès total du MHSC. Avec ce résultat, Monaco, quatrième, dit surement adieu à la Ligue des Champions et pourrait voir Lens prendre huit points d'avance, alors que derrière, Lille n'est plus qu'à deux longueurs. De son côté, les Héraultais prennent provisoirement onze points d'avance sur la zone rouge.