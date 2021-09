Ligue 1 : Montpellier respire

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Dans le duel des mal-classés, Montpellier tire son épingle du jeu avec une victoire 2 buts à 0 face à l'AS Saint-Etienne à domicile. Sous une chaleur écrasante, la première mi-temps est assez équilibrée où les deux équipes se procurent des occasions. Mais le MHSC s'est montré plus précis dans le dernier geste grâce à Mavididi superbement servi par Savanier (32'), alors que l'ASSE n'a pas su concrétiser ses occasions.

En deuxième période, les hommes de Claude Puel ont encore été une fois trop imprécis face au but de Bertaud et se font punir par Valère Germain au retour des vestiaires (52') qui reprend un centre au point de penalty.

Au classement, le MHSC remonte à la 5e place, au contraire de son adversaire du jour qui plonge à la 17e position avec toujours aucun match remporté.