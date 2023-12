Ligue 1 : Montpellier freine l'OM

par Matthieu Cointe (iDalgo) Fin de série pour l'OM. Les Phocéens n'ont pu obtenir qu'un match nul mercredi soir à Montpellier lors du multiplex de la 19e journée de Ligue 1 (1-1). Khalil Fayad a ouvert le score dans le premier quart d'heure à la suite d'un corner (14e), alors que Jordan Veretout a égalisé de la tête en début de seconde période (52e). Sur une série de quatre victoires en championnat, l'Olympique de Marseille ne parvient pas à concrétiser avant les fêtes et manque l'occasion de grimper à la cinquième place du classement. Les hommes de Gennaro Gattuso entameront leur deuxième partie de saison face à Strasbourg le 12 janvier, quelques jours après un déplacement à Thionville en Coupe de France.