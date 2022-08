Ligue 1 : Montpellier écrase Brest, Marseille sérieux à Nice

par Romain Strozza (iDalgo)

Après deux défaites consécutives, Montpellier s'est réveillé ce dimanche lors de la quatrième journée de Ligue et c'est Brest qui en a fait les frais en encaissant sept buts sans réussir à marquer. Une vraie démonstration montpelliéraine avec cinq buts en première période. Wahi a inscrit un doublé, bien suppléé par Maouassa, Khazri et Cozza. Après la pause, Lees-Melou s'est fait expulser pour un pied haut pour les Bretons et Germain y est allé de son doublé également. À Nice, Marseille a impressionné, surtout lors de la première période où l'OM a inscrit ses trois buts. Sanchez a marqué un doublé pour ses premières réalisations sous le maillot olympien et Tavares a inscrit son troisième but cette saison. Une rencontre a oublié pour Nice qui n'a jamais été en mesure de mettre en danger son adversaire. Dans les autres rencontres de l'après-midi, Lorient a souffert mais poursuit son bon début de saison grâce à sa victoire 2-1 contre Clermont. Première victoire cette saison pour Troyes qui met à terme à sa série de trois défaites consécutives grâce au succès 3-1 contre Angers.