Ligue 1 : Monaco tenu en échec par Nantes (1-1)

par Baptiste Marin (iDalgo)

Ce week-end marque le grand retour de la Ligue 1 ! L'AS Monaco et le FC Nantes ouvraient le bal et se sont quittés vendredi sur un match nul (1-1) au Stade Louis-II. Très attendu pour sa première devant son public, Myron Boadu était titulaire du côté de l'ASM. Ce sont les locaux qui ont ouvert le score par l'intermédiaire de Gelson Martins (14e). Le Portugais reprend parfaitement le centre de Caio Henrique et inscrit le premier but de cette saison 2021-2022. Mais les Nantais ont réussi a égaliser juste avant la pause. Sur un corner frappé par Moses Simon, Jean Charles Castelleto (42e) dévie la trajectoire du cuir et trompe Alexander Nübel de la tête. Au retour des vestiaires, les Monégasques ont dominé sans parvenir à trouver la faille face à une solide défense nantaise et ont dû se contenter du point du match nul au final. Deux matchs seront au programme demain avec la rencontre entre Lyon et Brest et le déplacement du PSG sur la pelouse de Troyes.