Ligue 1 : Monaco surprend Lyon

par Romain Strozza (iDalgo)

Lyon a dominé ce dimanche pour le dernier match de la septième journée de Ligue 1 mais Lyon a perdu sur la pelouse de Monaco (2-1), la deuxième consécutive après celle à Lorient en milieu de semaine. Après une première période pauvre en occasion où les Lyonnais ont eu la possession, le rythme s'est accéléré après le retour des vestiaires. Juste avant l'heure de jeu, Caio Henrique a déposé un super ballon sur la tête de Benoit Badiashile depuis le poteau de corner pour l'ouverture du score. Huit minutes plus tard, ce même Caio Henrique, sur coup franc cette fois, a trouvé Guillermo Maripan pour le deuxième but monégasque. Après un changement tactique et l'entrée de Ryan Cherki, Lyon a montré un meilleur visage, réduisant le score par Karl Tokok Ekambi, justement servi par le jeune joueur de la formation lyonnaise mais Alexander Nubel a arrêté toutes les autres tentatives. C'est la deuxième victoire consécutive en L1 pour Monaco après Nice, un autre concurrent direct aux places européennes.