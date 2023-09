Ligue 1 : Monaco surclasse Lens !

Ligue 1 : Monaco surclasse Lens !













par Alexis Rouhette (iDalgo) Monaco fait le show ! Dans une nouvelle démonstration de force offensive, l'AS Monaco s'est largement imposé face au RC Lens 3 buts à 0 au stade Louis II. Les hommes d'Adi Hutter ont d'abord ouvert le score sur corner et une tête de Singo (24e), avant que Golovin ne reprenne bien une belle passe de Minamino dans la surface (36e). Maripan est venu parachever le succès monégasque en croisant bien sa tête sur un nouveau corner à l'heure de jeu. En manque d'inspiration, les Lensois n'ont jamais semblé en mesure d'inquiéter les locaux. Grâce à cette nouvelle victoire, Monaco reprend seul la tête du championnat avec 10 points au compteur. Lens s'enfonce un peu plus avec cette troisième défaite de la saison et pointe à la 17e place.